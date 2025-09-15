فيديو.. غارة اسرائيلية استهدفت شقة في النبطية جنوبي لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شقة في بنايه دغمان (كسار زعتر) في النبطية جنوبي لبنان، فيما أن المبنى المستهدف مأهول بالسكان ووسط حي سكني مكتظ، وتم استهدافه بصواريخ نوعية.

وسائل إعلام إسرائيلية: عملية اغـتيال نوعية في النبطية بجنوب لبنان pic.twitter.com/F2pD2BYN3y — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) September 15, 2025

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “قصف مقرً لحزب الله في منطقة النبطية”، باعتبار “المقر يُشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وقال الجيش الاسرئيلي: “يواصل حزب الله محاولاته لإعادة تأهيل بنيته التحتية الإرهابية في لبنان، مُعرّضًا المدنيين اللبنانيين للخطر ومستخدمًا إياهم دروعًا بشرية”.

فيديو متداول.. عدة غارات استهدفت محلة علي الطاهر قضاء النبطية بجنوب لبنان pic.twitter.com/3MsISg9kAD — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) September 15, 2025

واضاف: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل”.

فيما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء”.