فيديو.. غارة اسرائيلية استهدفت شقة في النبطية جنوبي لبنان

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 10:28 مساءً
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شقة في بنايه دغمان (كسار زعتر) في النبطية جنوبي لبنان، فيما أن المبنى المستهدف مأهول بالسكان ووسط حي سكني مكتظ، وتم استهدافه بصواريخ نوعية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “قصف مقرً لحزب الله في منطقة النبطية”، باعتبار “المقر يُشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وقال الجيش الاسرئيلي: “يواصل حزب الله محاولاته لإعادة تأهيل بنيته التحتية الإرهابية في لبنان، مُعرّضًا المدنيين اللبنانيين للخطر ومستخدمًا إياهم دروعًا بشرية”.

واضاف: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل”.

فيما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء”.

