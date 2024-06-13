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فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله

منذ 26 دقيقة
غارة عنيفة على "جناتا"

غارة عنيفة على "جناتا"

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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة مأهولة واقعة ين بلديتي دير قانون النهر وجناتا شرقي مدينة صور، ما أدى إلى اشتعال المكان وسقوط إصابات.

وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط شهيدة و 30 إصابة بين المدنيين جراء الغارة التي استهدفت مبنى من 3 طبقات.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور ردا على هجمات حزب الله على مناطق الشمال.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إنه تم اغتيال شخصية قيادية بارزة في حزب الله بالهجوم. حيث تم استهداف مبنى من 3 طوابق وتدميره تدميرا كاملا.

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