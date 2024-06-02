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فيديو.. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهبون لسيناريو الحرب مع لبنان

منذ 19 دقيقة
قادة الجيش الإٍسرائيلي

قادة الجيش الإٍسرائيلي

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استكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تمرين مقرات قيادة على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وأوضح المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي أن الجيش الإسرائيلي أجرى هذا الأسبوع تمرين مقرات قيادة على مستوى هيئة الأركان العامة كجزء من استعدادات جيش الدفاع للمعركة على الجبهة الشمالية.

وأضاف “شارك في التمرين جنود نظاميون وجنود احتياط لدى المقرات القيادة التابعة لقيادة المنطقة الشمالية وكافة الأذرع والأقسام، حيث تدربوا خلالها على السيناريوهات العديدة التي تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وسيناريوهات حرب متعددة الساحات”.

ولفت الى ان “وفي إطار التمرين نفذت الفرقة 36 نموذجًا واسع النطاق يشمل سيناريوهات القتال على الجبهة الشمالية”.

واستكمل ادرعي، “وخلال التمرين قام رئيس الأركان، الجنرال هيرتسي هاليفي، بزيارة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية وغرف العمليات في المنطقة ومقر سلاح الجو”.

وختم ادرعي، “جيش الدفاع يستمر في رفع جاهزيته في جميع الأوقات واستخلاص العبر أثناء الحرب”.

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