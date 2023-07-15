فيديو.. قاسم هاشم يكشف لصوت بيروت تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي عليه وعلى الصحفيين

أطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية عدة في اتجاه النائب قاسم هاشم، الذي كان برفقته عدد من الصحافيين عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة، وقد أصيب هاشم وصحافيون بحالات اختناق.

هاشم الذي تعرض لإصابة في اليد والقدم أوضح في حديث خاص لصوت بيروت إنترناشونال، أن الزيارة كانت للتذكير بلبنانية مزارع شبعا ولتذكير العدو بأنه محتل لهذا الأرض، ولا يمكن التهاون ونسيان ذلك الأمر.

وأشار هاشم ان العدو الإسرائيلي تصرف بعدوانيته المعروفة، وأطلق قنابله الدخانية والصوتية وتحركت آلياته في كل الاتجاهات لمواجهتنا، مؤكداً على تكرار هذه الزيارات.

واعتبر هاشم أن استخدام العدو لكل هذه الآليات، تؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة ولا يلتزم بأي من القرارات والمواثيق الدولية، وذلك ما نراه اليوم بإعادة تكريس احتلاله للجزء اللبناني من بلدة الغجر رغم القرار الدولي 1701.

وأضاف النائب هاشم أنه وبرغم همجية وعدوانية الجانب الإسرائيلي، فإن الأمن مستقر جنوباً والهدوء يعم المنطقة.

من جهتها أعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، عن إدانتها “للاعتداء السافر الذي تعرض له وفد إعلامي تزامن وجوده مع وجود عضو مجلس النواب اللبناني المنتخب النائب قاسم هاشم عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة في جنوب لبنان”.

واعتبرت النقابة، أن “استمرار العدو الصهيوني في عدوانه لن يثني الأقلام الحرة في الدفاع عن أرضها والتعبير عن التمسك بحقها في ادانة الممارسات الإسرائيلية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الاستمرار في الاحتلال الذي تمكن الشعب اللبناني من دحره، وان يكن بصورة غير كاملة وعلى استعداد لدحره مرة جديدة”.

ولفتت النقابة المنظمات والهيئات الدولية إلى أن “سلامة الاعلاميين أثناء أداء مهامهم تأتي في المقام الأول، وتدعوهم إلى الوقوف بحزم في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد الاعلاميين، أكان ذلك في فلسطين المحتلة أو باقي الأراضي العربية المحتلة”.