فيديو.. قتيل جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في صير الغربية!

نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة عند المدخل الشرقي لبلدة صير الغربية قرب محطة السلام،مما أدى إلى سقوط قتيل.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة الجيش الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في بلدة صير الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل.

وأفادت قناة الحدث بمقتل عنصر لحزب الله بغارة إسرائيلية في صير الغربية جنوب لبنان.

كما أفادت المعلومات أن الضحية يدعى أحمد نعيم معتوق وكان قد أصيب سابقاً في عملية البيجر التي شنتها اسرائيل ضد حزب الله.

وسجل تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء بعلبك منذ ساعات الصباح، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة كفركلا.









