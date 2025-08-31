فيديو.. قتيل جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في ميفدون!

نفذت مسيرة اسرائيلية غارة اليوم الأحد بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في بلدة ميفدون.

وأفادت المعلومات بسقوط قتيل إثر الاستهداف في ميفدون.

بدورها، أفادت صفحات محلية موالية لحزب الله أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا – ميفدون ما أسفر عن سقوط قتيل. وقالت الصفحات أن اسمه ابراهيم علي توبة.

وفي وقت لاحق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة اسرائيلية نفذت قرابة الخامسة والربع من عصر اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لعدوان جوي صباح اليوم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن صباح اليوم عدوانًا جويًا عنيفًا استهدف أحراج علي الطاهر والدبشة عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، بسلسلة غارات متتالية أحدثت دويًا هائلًا تردّد صداه في مناطق بعيدة عن موقع القصف، فيما ارتفعت أعمدة الدخان الكثيف لتغطي سماء المنطقة.

وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية اعتبارًا من الثامنة صباحًا بتنفيذ غارات كثيفة أشبه بـ”زنار ناري” على الأحراج الشمالية والشرقية للنبطية الفوقا، مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار. وبعد أقل من ساعة، عادت الطائرات لتجدد عدوانها على المنطقة نفسها بسلسلة أخرى من الغارات العنيفة.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أشهر التي تتعرض فيها المنطقة ذاتها للقصف الجوي الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اعتمادها هدفًا ثابتًا ومتكررًا.