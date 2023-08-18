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فيديو.. قتيل وموقوفان في حادث أمني يهز الضاحية الجنوبية

منذ 12 دقيقة
الضاحية الجنوبية

الضاحية الجنوبية

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هز حي السلم بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت حادث أمني مروع مساء الجمعة (18-8-2023)، حيث أقدم شخص من الجنسية السورية على رمي نفسه من نافذة منزله فسقط قتيلاً.

وفي التفاصيل فقد أفاد شهود عيان ووسائل إعلامية بأن القتيل يدعى وسام مازن دلة متهم بانتمائه لأحد التنظيمات والضلوع في جريمة تفجير عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

ووفقاً للإعلامي سالم زهران فقد “توافرت معلومات لحزب الله عن ارهابي (سوري الجنسية) يُجهز لعملية إنتحارية، وقد تمت مداهمة مكان إقامته في حيّ السلم فقام برمي نفسه من نافذة منزله فسقط قتيلاً، وتم القاء القبض على شخصين برفقته..”

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القتيل “دلة” قدم إلى لبنان مؤخراً، ودخل بطريقة غير قانونية، وأقام في مبنى في منطقة حي السلم، واختار الطبقة الأخيرة تحسباً لأي مداهمة.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، فإن التحقيقات التي أجراها أمن حزب الله في سوريا عن علاقته بالجريمة، تمّت ملاحقة وسام دلة، حتى عثر عليه في لبنان، وأثناء محاولة اعتقاله حيث يتواجد، عمد إلى التوجه نحو الشرفة وألقى بنفسه من هناك.

وكانت عملية الدهم مستعجلة، بحسب “الأخبار”، بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل أمني آخر في لبنان، وأنه على وشك مغادرة مكان إقامته.

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