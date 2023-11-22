فيديو.. قصفٌ معادٍ على الجنوب وانتشال جثة من منزل في الخيام

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه صباح اليوم على جنوب لبنان، حيث استهدف بالمدفعية منطقة وادي حامول في القطاع الغربي، بعد أن نفذ غارتين على المنطقة نفسها.

كما أطلق جيش الاحتلال عددًا من القذائف المباشرة على محيط بلدة البستان قرب بركة ريشة تبعها بتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

هذا وطال القصف المدفعي المعادي بشكل مباشر وعنيف، محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر في القطاعين الغربي والأوسط، وسمع دوي القصف لشدته حتى مدينة صور.

غارتان إسرائيليتان استهدفتا محيط بلدة #ياطر في جنوب لبنان pic.twitter.com/07Mx1Q2dI1 — kataeb.org (@kataeb_Ar) November 22, 2023

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بقصف مدفعي عنيف على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب وعلى أطراف الضهيرة.

كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على تلة من تلال بلدة مجدل زون وعلى المنطقة بين علما الشعب والناقورة وعلى ياطر، وألقى القذائف الفوسفورية على منطقة اللبونة في الناقورة.

فيما تمّ انتشال جثة ثانية من منزل الخيام الذي استهدفه جيش الاحتلال منذ يومين.

انتشال جثة ثانية من منزل الخيام الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي منذ يومين pic.twitter.com/wBvlD8fD8V — kataeb.org (@kataeb_Ar) November 22, 2023

بالمقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف مساء أمس الثلاثاء، فريق الدعم اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، قام جيش الاحتلال بقصف أطراف معظم البلدات في القطاع الغربي وصولًا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وتجددت الاعتداءات التي استمرت وبعنف حتى الثانية من فجر اليوم وطيلة الليل الفائت، حيث أغار الطيران الحربي على خلة حسن بين بلدتي مجدل زون وطيرحرفا وكان سبقها بغارة عنيفة على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة، حيث استهدف سيارة قديمة متوقفة عن العمل منذ زمن بعيد في وادي حسن.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي وإطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.