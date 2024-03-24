فيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف البقاع الغربي للمرة الأولى

من مكان الغارة في البقاع الغربي

للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر سيارة في بلدة الصويري في البقاع الغربي.

هذا وأعلنت الحدث عن قتيلان في استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربي

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الصويري في البقاع الغربي pic.twitter.com/lorGuTrrfV — Mohammad (@Mohamaddsyrien) March 24, 2024

مشهد من مكان الغارة التي استهدفت سيارة في #الصويري في البقاع الغربي#ملحق pic.twitter.com/3IjWyzNAuJ — Mulhak – ملحق (@Mulhak) March 24, 2024

وفي آخر المستجدات استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي فجرا منطقة “قطمون” في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش ومنطقة “رباع التبن” و”الشيف” في أطراف بلدة كفرشوبا.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري، وكما اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

يذكر ان الغارة الاسرائيلي مساء امس والتي استهدفت مقر الدفاع المدني التابع لجمعية “كشافة الرسالة الاسلامية” في بلدة عيتا الشعب، ادت الى تدميره تدميرا كاملا، كما ان جزءا كبيرا من المنازل المحيطة تضرر وتصدع بفعل الغارة.