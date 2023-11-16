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فيديو.. قصف متبادل بين الحزب والجيش الإسرائيلي جنوبًا

منذ 24 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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يسود التوتر الشديد مناطق حدودية جنوبية واسعة بعد تبادل القصف صباحا بين حزي الله في لبنان والجيش الإسرائيلي.

وقد إستهدف “حزب الله” مواقع “العاصي” و”مسكفعام” و”المرج” مقابل بلدات العديسة ومركبا وميس الجبل ورب ثلاثين.

في المقابل، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف على أطراف بلدات ميس الجبل وكفركلا.

كما قصفت المدفعية قذائف بعيار 155 ملم على خراج بلدتَي رامية وبيت ليف، واستهدفت بالقذائف الثقيلة بلدتَي العديسة والطيبة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدروع على الجليل الأعلى، معلنة أنّ “الجيش الإسرائيلي يردّ على مصدر إطلاق النار”.

وفي وقت سابق اليوم، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أحراج بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، وقال الجيش الإسرائيلي إنّ سلاح الجو شنّ “غارات استباقيّة” على مواقع في جنوب لبنان.

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