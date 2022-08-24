فيديو كارثي لتعنيف امرأة مسنة في بيروت.. وقوى الأمن تتحرك

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة تعنف سيدة مسنة.

نتيجة المتابعة، تم توجيه دورية إلى حيث حصول الحادثة وتبين أن المعنفة هي والدة الامرأة المذكورة وهي تعاني من مرض الزهايمر.

تم استماع افادة الإبنة و صرحت ان والدتها تقوم بأعمال محرجة وغير مسؤولة تشكل خطرا على حياتها، وقد تركت رهن التحقيق .

كما تم استماع إفادة ابن السيدة المسنة وتعهد برعاية والدته وإعادتها الى منزلها وتأمين ممرضة لها لرعايتها بشكل دائم، وقد ترك رهن التحقيق

بناء على إشارة القضاء المختص التحقيق جار.

برسم @LebISF 😭🙏🏽🙏🏽

رجاء اول شي تعملوه اليوم تخلصوا هالمعترة من بين ايدين هالوحوش.

العنوان: #بيروت، منطقة رأس النبع، شارع عبد الحفيظ الشعار، بناية (الدلا)، الطابق الثالث. https://t.co/2k8xlMAvD3 pic.twitter.com/q7kpAShuDx — Ghina (@GhinaNahfawi) August 24, 2022