فيديو.. كمين مركب لحزب الله يستهدف قافلة عسكرية إسرائيلية

نشر الإعلام الحربي في حزب الله عبر قناة “تلغرام”، مشاهد من عملية الكمين المركّب الذي نفّذه الحزب ضد قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

من ناحية أخرى، استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر (الجمعة 26-4-2024)، سيارة مدنية على طريق ميدون – السريرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

ووفقاً للمعلومات الأولية فقد سقط شهيدان كانا متواجدين داخل السيارة المستهدفة.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد استهدف بلدات طيرحرفا، وعيتا الشعب وحانين. واستهدفت الغارتين على بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب منزلين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، حيث تم اجلاء جريح جراء الغارة على طيرحرفا.