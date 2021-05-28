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فيديو لإشكال "جل الديب".. شبان يحطمون محل لبيع الخضار!

28 - مايو - 2021
شبان يحطمون محل لبيع الخضار في جل الديب
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أقدم عدد من الشبان ظهر اليوم إلى الهجوم على أحد محلات بيع الخضار في منطقة جل الديب، حيث قاموا بتحطيم محتويات المحل.

ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو توثق لحظة قيام مجموعة من الشبان السوريين بمهاجمة محل لبيع الخضار في منطقة جل الديب.

ووفقاً لأحد المقاطع، فقد دخل الشبان حاملين العصي، واعتدوا على المتجر وقاموا بتكسير محتوياته.

وذكرت المعلومات أن الاشكال وقع بين سوريين في ما بينهم، إذ أن مدير المتجر سوري الجنسية.

وحتى الآن، فإنه لم يصدر أي توضيح من أي جهاز أمني بشأن الواقعة وتفاصيلها وخلفياتها.

 

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