فيديو لاستقبال حاشد لـ "وليام نون" في جبيل.. "يلّي خسر أهله ما رح يخاف من شي"

شكر وليم نون “أهالي جبيل وكلّ لبنان، والبطريرك الراعي لأنّه تدخّل بشكل شخصي، وكلّ مَن ساندنا”، لافتاً إلى أنّ “ما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ”.

وأضاف في كلمة له فور وصوله إلى جبيل: “نحن تحت سقف القانون ومع القضاء، ولم نتهرّب يوماً من التحقيق”.

من جهته، أكّد وكيل وليم نون، رالف طنّوس، “أنّنا نثق بالقضاء ونطالبه بالعدالة لعدم الذهاب إلى القضاء الدولي”، وقال: “يلّي خسر أهله وأغلى شي عندو ما رح يخاف من شي ونحنا ولاد قانون”.

كما أشار إلى أنّ “وليم وقّع على تعهد بعدم شتم القضاء والتعرض له وبعدم التعرّض لقصر العدل”.