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فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح!!

منذ ساعتين
كورونا

العالم بدأ بمرحلة التطعيم ضد كورونا

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس دائرة الجراحة النسائية في مستشفى رفيق الحريري د.ربيع شاهين خلال تلقيه لقاح كورونا.

والملفت في الفيديو، بحسب الناشطين، أن الممرضة التي قامت بتطعيم شاهين لم تضغط على الإبرة لإدخال الجرعة إلى جسد الأخير، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى السخرية وإلى التشكيك بعملية التطعيم.

وإزاء ذلك، أوضح شاهين في تسجيل صوتي حصل عليه “لبنان24” أنّ الفيديو المتداول جاء بعد عملية تلقي اللقاح الفعلية، والمقطع المصور كان للذكرى ولإظهار تلقيه اللقاح بعدما تم أخذ صور فوتوغرافية له خلال تلك العملية.

وأكد شاهين أنه تلقى اللقاح فعلاً، والهدف من المقطع المصور كان بهدف تشجيع الناس، لكن الخطأ كان في تصويره.

 

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