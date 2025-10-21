الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2025 4:59 مساءً
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية “ليلية” مستهدفاً مواقع لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة جبل روس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 دمرت في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس.

كما أضاف أدرعي أنه جرى تدمير هذه المواقع بهدف “منع حزب الله من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا”.

