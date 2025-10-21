فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية “ليلية” مستهدفاً مواقع لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة جبل روس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 دمرت في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس.

كما أضاف أدرعي أنه جرى تدمير هذه المواقع بهدف “منع حزب الله من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا”.

#صور 🔸دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة. 🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل. pic.twitter.com/32dDaBvbfO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2025