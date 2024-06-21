فيديو لغارات عنيفة على الخيام بجنوب لبنان.. واليونيفيل تحصن مراكزها!

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على الحي الغربي لمدينة الخيام في جنوب لبنان، فيما هرعت سيارات الإسعاف الى مكان الغارة وسط أنباء تتحدث عن إصابات، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية أحد الأحياء الغربية في بلدة ميس الجبل.

واستهدفت قوات الجيش الاسرائيلي، عصر اليوم تلة العزية باتجاه دير ميماس، مرة جديدة بـ 4 قذائف، فيما نجت فرق الدفاع المدني بأعجوبة، إذ كانت موجودة في المكان ذاته، وتعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت منذ ساعتين نتيجة القصف الفوسفوري.

من ناحية أخرى، أفادت قناة الحدث أن قوات اليونيفيل بدأت تحصينات جديدة في بعض مراكزها في الجنوب.

من ناحية أخرى أعلن “حزب الله” في سلسلة بيانات أن مقاتليه استهدفوا مواقع الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة وزبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابات مباشرة.

وأعلن أيضاً ان “ردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع”. ‏

كذلك أعلن الحزب عن تنفيذ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‏في الزاعورة و أصابت هدفها بدقة.