فيديو لـ "صوت بيروت انترناشونال".. مشاهد كارثيّة لحريق النبطيّة وخسائر فادحة!

تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران التي اشتعلت في مستودعات محي الدين للخرضوات والمواد الصناعية في النبطية، وهو من أكبر المستودعات في لبنان.

فيما باشرت فرق إطفاء الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية والإسعاف الصحي في كشافة الرسالة، على القيام بعملية تبريد للبقع الساخنة حتى الآن داخل الطابق العلوي.

هذا وقد أتت النيران التي اندلعت عند السادسة من مساء أمس، على محتويات الطبقة العلوية بشكل كامل، والتي تقدر خسائره بمئات آلاف الدولارات، وأحدثت قوة النيران تصدعات في سقفه، فضلًا عن تسبّب الحريق بأضرار بيئية وصحية في محيط المنطقة، من جراء دخان الحريق المشبع بمواد البلاستيك والتينر المشتعلة.

وفي الفيديو المرفق، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” اليوم الجمعة، عمليات التبريد المستمرة في موقع الحريق، حيث أجرى مقابلات عدّة مع صاحب المستودع والعمال.

إلى ذلك، أعلن إسعاف النبطية أن “فرقًا منه عملت على معالجة 3 إصابات طفيفة ميدانيًا، ونقل إصابة متوسطة إلى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وهم من عناصر الإطفاء الذين أصيب البعض منهم بحالات اختناق والبعض الآخر نتيجة جهد وتعب”.

في وقت عملت مجموعة من المتطوّعين ومن إسعاف النبطية على رفع ركام الحريق من معدات ومواد صناعية متلفة.