فيديو لـ "صوت بيروت".. قناة "الميادين" تُودّع شهيدَيها بالزغاريد والدموع

استقبلت قناة “الميادين” في مقرها في العاصمة بيروت، جثماني الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، اللذين استشهدا أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عند مثلث طير حرفا.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” وصول جثماني فرح عمر وهي مراسلة قناة “الميادين” وزميلها المصور ربيع المعماري، إلى باحة مبنى القناة، وسط حالة من الحزن.

وقد استقبل الجثمانين بالزغاريد ونثر الأرز، بعد أن كانا قد استشهدا أمس خلال تأدية عملهما في نقل ومتابعة التطورات على الساحة الجنوبية.

مع الإشارة إلى أنّ المواطن حسين عقيل استشهد أيضًا إلى جانب فرح وربيع، في القصف الإسرائيلي المعادي على جنوب لبنان أمس.