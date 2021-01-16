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فيديو لقوى الأمن: حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام ولكن..

16 - يناير - 2021
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

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نشرت قوى الأمن على صفحتها على تويتر فيديو عن مخالفة احد المطاعم لقرار الإقفال.

وكتبت: “حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام، فاوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت بحقهم محضر ضبط ليصبح العدد الاجمالي للمحاضر المنظمة بحق المؤسسات والمطاعم بتاريخ 15 الجاري 192 محضراً”.

 

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