فيديو لقوى الأمن: حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام ولكن..

نشرت قوى الأمن على صفحتها على تويتر فيديو عن مخالفة احد المطاعم لقرار الإقفال.

وكتبت: “حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام، فاوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت بحقهم محضر ضبط ليصبح العدد الاجمالي للمحاضر المنظمة بحق المؤسسات والمطاعم بتاريخ 15 الجاري 192 محضراً”.

حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام، فاوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت بحقهم محضر ضبط ليصبح العدد الاجمالي للمحاضر المنظمة بحق المؤسسات والمطاعم بتاريخ 15 الجاري 192 محضراً#قوى_الامن #التزامك_أمانك pic.twitter.com/EkZzIit0sr — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 16, 2021