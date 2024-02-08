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فيديو لمسيرة إسرائيلية تستهدف قيادياً بحزب الله في النبطية.. إليكم التفاصيل

منذ 45 دقيقة
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية

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نجا القائد العسكري العام لحزب الله علي كركي من محاولة استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلية في النبطية.

ويعتبر الكركي الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية هو أرفع شخصية قيادية في الحزب وهو عضو المجلس الجهادي.

ويشار إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر أمني لبناني قوله “إن مسؤولاً عسكرياً من حزب الله أصيب بجروح خطرة بضربة إسرائيلية”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا استهداف القيادي في حزب الله عباس الدبس بالنبطية جنوب لبنان.

ويذكر هذه أول مرة يتم استهداف وسط مدينة النبطية منذ 2006 وطول الحرب القائمة.

وذكرت قناة المنار أن المسيّرات الإسرائيلية من نوع هيرمز 900 و 450 تواصل تحليقها المكثف في أجواء منطقة النبطية.

في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.

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