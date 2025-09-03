الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 10:38 مساءً
الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات

A A A
طباعة المقال

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من القرى الجنوبية، من بينها: عدلون وأنصارية وطيرحرفا والجبين.

وأشارت المعلومات الأولية عن استهداف مستودع لتصليح الجرافات في الأنصارية.

كما شنت إسرائيل أكثر من 10 غارات حتى الآن استهدفت عدة مواقع بقرى في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه “أهدافا تابعة لحزب الله في منطقتي أنصارية والجبين جنوبي لبنان”.

 

 

في طير حرفا والضهيرة

كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة طير حرفا، بالتزامن مع غارة استهدفت أطراف بلدة الضهيرة.

في ياطر

في وقت سباق من اليوم، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي في بلدة ياطر جنوبي لبنان، أحد المواطنين قرب منزله، ما أدّى إلى إصابته ونُقل إلى المستشفى.

لاحقاً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن المواطن المستهدف قضى جراء الإصابة.

في الطيبة

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلاً في الطيبة، ما أدى إلى سقوط ضحية وفق وزارة الصحة.

في الخرايب

كما شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة الخرايب وأخرى على كوثرية الرز.

وأعلنت الصحة اللبنانية أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان أدى إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح”.

في شبعا

وأفيد أيضاً عن إصابة منزل بشكل مباشر في منطقة “شعب القلب” في أطراف بلدة شبعا، ما أسفر عن سقوط ضحية وفق الصحة.

    المزيد من أخبار لبنان

    نديم الجميل
    الجميّل: على الجيش اللبناني والقوى الأمنية المباشرة فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
    مطار بيروت الدولي
    الحوت: أزمة محركات عالمية عطلت 3 طائرات للشركة ووجدنا الحلّ الاسرع
    الريجي
    الريجي: مداهمات في بريتال وبعلبك وضبْط مصنوعات مهرّبة

    الأكثر قراءة

    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري: لن نفقد الأمل!