فيديو.. ما حقيقة الإشكال الكبير بقسم المباحث الجنائية في النيابة العامة؟

شهد قسم المباحث الجنائية في النيابة العامة إشكالًا بين رئيس القسم العميد نقولا سعد والمحامي حسّان المولى بعد طلب الأخير فكّ حجز سيارة لموكله من العميد سعد، وعلمت ال SBI أنَّ الأمر يحتاج إلى قرار قضائي ليس من صلاحيات العميد سعد.

وفي المعلومات أيضًا أنّ المحامي المولى كان قد راجع العميد الأسبوع الفائت لكنّ العميد سعد أخبره بأنّ الأمر ليس من صلاحيته بل من صلاحية المدعّي العام.

فما كان من المحامي المولى إلا أن عاد اليوم لمراجعة العميد فردّ عليه الأخير بالجواب السابق نفسه، الأمر الذي أغضب المحامي المولى فما كان من العميد سعد إلا الطلب منه الخروج من مكتبه وعدم المراجعة قبل أخد الإذن القضائي، واحتدم النقاش بينهما حتى تطور إلى التلاسن بين الطرفين وإلى إبعاد المولى بالقوة من قبل العناصر الأمنية.

وبعد الإشكال توجّه المحامي المولى إلى مكتب نقيب المحامين للشكوى على العميد نقولا سعد.

والجدير ذكره أن العميد سعد يُبقي مكتبه مفتوحًا للمحامين مع العلم أنه ليس مجبورًا لكنه يفعل ذلك لتسهيل المعاملات العالقة، وأفادت مصادر أمنية أنه يمكن للمراجعين بأن يتواصلوا مع العسكريين العاملين في مكتب العميد الذين بدورهم يبلّغون العميد المسؤول عن أي معاملة.