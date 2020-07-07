فيديو متداول عن قطع طريق لمرور موكب رسمي فيما المواطنون عالقون في سياراتهم

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطع الطريق عند تقاطع الرينغ من قبل الاجهزة الامنية.

وقد برز في الفيديو مرور موكب رسمي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وصولاً الى السرايا فيما الناس عالقون في سياراتهم وممنوع عليهم السير.