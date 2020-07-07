فيديو متداول عن قطع طريق لمرور موكب رسمي فيما المواطنون عالقون في سياراتهم في يوليو 7, 2020فيديو متداول عن قطع للطريق ومرور موكب رسمي مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراكتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطع الطريق عند تقاطع الرينغ من قبل الاجهزة الامنية.وقد برز في الفيديو مرور موكب رسمي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وصولاً الى السرايا فيما الناس عالقون في سياراتهم وممنوع عليهم السير.https://www.sawtbeirut.com/wp-content/uploads/2020/07/فيديو-متداول-عن-قطع-للطريق-ومرور-موكب-رسمي...-فيما-الناس-عالقون-في-سياراتهم1.mp4تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار