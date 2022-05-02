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فيديو.. محتجّون في تعلبايا يحتشدون وسط الطريق ليمنعوا مرور باسيل الى زحلة

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 2:46 مساءً
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افاد مراسل صوت بيروت انترناشونال بأنّ عددًا من السكان في منطقة تعلبايا البقاعية يحتشدون اعتراضا على زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى زحلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من اجل تأمين مرور موكب باسيل.

وقال احد المحتجين انهم لن يسمحوا لباسيل بالمرور بسبب فساده وادارته الفاشلة لملف الكهرباء، وعدم ايفائه بالوعود التي قطعها بشأن تأمين التيار الكهربائي، مشيرا الى ان باسيل رجل سياسي فاسد مثل المسؤولين الآخرين.

وتوجه للجيش قائلا انه بدلا من ان تأتي تعزيزات الجيش لتأمين مرور موكب رجل سياسي، كان الأجدى به ان يلقي القبض على السياسيين المطلوبين للتحقيف في جريمة تفجير المرفأ والمرشحين للانتخابات النيابية.

وقال ان المحتجين سلميون وسلاحهم الوحيد هو العلم اللبناني، متمنيًا على اهالي البقاع الاحتشاد والمساعدة في منع باسيل من التوجه الى زحلة.

واستنكر محتج آخر استقدام التعزيزات العسكرية الكبيرة لحماية موكب رجل سياسي قطع عن اللبنانيين الكهرباء طوال سنوات، مشيرًا الى ان تحركاته في المناطق هي محاولة لإشعال الفتن.

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