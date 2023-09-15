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فيديو مخيف لحريق في "حرار العكارية".. وتقرير لخلية الأزمة في اتحاد بلديات جرد القيطع

منذ 20 ثانية
حريق "حرار - قبعيت"

حريق "حرار - قبعيت"

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وزع اتحاد بلديات جرد القيطع تقريرا عن خلية الأزمة في الاتحاد عن الحريق بين بلدتي حرار وقبعيت، وفيه ان “الفرق المشاركة هي: الدفاع المدني – الجيش اللبناني – الصليب الأحمر اللبناني – فريق المستجيب الاول اتحاد بلديات جرد القيطع – درب عكار – أهالي المنطقة”.

واشار التقرير الى ان “المخاطر تتمثل في اتساع رقعة الحريق ووصول الحريق للمنازل ووجود الأهالي داخلها واصابات بين الأهالي والفرق المستجيبة على الأرض.

وتم نقل 8 اصابات إلى مستشفى الحبتور بسبب حالات اختناق وضيق نفس، وتم اسعاف حالتين في موقع الحريق واخلاء 18 شخصا من المنازل.

اما الاليات المشاركة في: طوافة وآليات للجيش اللبناني، 5 اليات للدفاع المدني من مراكز الصدقة، بزبينا، برقايل ، ببنين ومركز بقرزلا. 4 آليات الصليب الأحمر اللبناني آليتان لفريق المستجيب الأول وآليتان لفريق درب عكار.

وتم تبريد الحريق والسيطرة عليه من قبل الطوافة وعناصر الدفاع المدني والفرق المستجيبة والأهالي”.

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