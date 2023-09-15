فيديو مخيف لحريق في "حرار العكارية".. وتقرير لخلية الأزمة في اتحاد بلديات جرد القيطع

وزع اتحاد بلديات جرد القيطع تقريرا عن خلية الأزمة في الاتحاد عن الحريق بين بلدتي حرار وقبعيت، وفيه ان “الفرق المشاركة هي: الدفاع المدني – الجيش اللبناني – الصليب الأحمر اللبناني – فريق المستجيب الاول اتحاد بلديات جرد القيطع – درب عكار – أهالي المنطقة”.

واشار التقرير الى ان “المخاطر تتمثل في اتساع رقعة الحريق ووصول الحريق للمنازل ووجود الأهالي داخلها واصابات بين الأهالي والفرق المستجيبة على الأرض.

وتم نقل 8 اصابات إلى مستشفى الحبتور بسبب حالات اختناق وضيق نفس، وتم اسعاف حالتين في موقع الحريق واخلاء 18 شخصا من المنازل.

اما الاليات المشاركة في: طوافة وآليات للجيش اللبناني، 5 اليات للدفاع المدني من مراكز الصدقة، بزبينا، برقايل ، ببنين ومركز بقرزلا. 4 آليات الصليب الأحمر اللبناني آليتان لفريق المستجيب الأول وآليتان لفريق درب عكار.

وتم تبريد الحريق والسيطرة عليه من قبل الطوافة وعناصر الدفاع المدني والفرق المستجيبة والأهالي”.