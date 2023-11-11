فيديو.. مراسل صوت بيروت يكشف آخر المستجدات في جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة هجمات معادية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، مما رفع مستوى التوتر والتصعيد على الشريط الحدودي.

وقد نفذ جيش الاحتلال غارات على بلدة الخيام في القطاع الشرقي، ومحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، فيما أفاد قناة “الجزيرة” عن دوي صفارات الإنذار في مستعمرة شتولا المُحاذية للحدود مع لبنان.

في السياق، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة شتولا بالجليل الأعلى، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

بدوره، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقصف الآن مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه شتولا.