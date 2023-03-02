الجمعة 10 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مروع.. حريق ضخم يجتاح أحراج الضنية الخضراء

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مارس - 2023 1:36 صباحًا
A A A
طباعة المقال

اجتاح حريق هائل وضخم منتصف ليل (الخميس 2-3-2023) المناطق الحرجية في خراج بلدة بطرماز – الضنية شمال لبنان.

وأظهرت مشاهد خاصة لصوت بيروت إنترناشونال، حجم الدمار الكبير الذي أصاب المنطقة، وأكد مراسل صوت بيروت أن سرعة تمدد الحريق كبيرة جداً بسبب الرياح القوية.

ويبدو من المشاهد من أن الحرائق قد خرجت بالفعل عن السيطرة، بينما يعمل عناصر الدفاع المدني من مراكز عدّة على مكافحة النيران بصعوبة كبيرة، بمساعدة عدد من الأهالي.

و أُفيد بأنّ النار قد وصلت إلى محيط المنازل. ويُتابع وزير البيئة ناصر ياسين تطوّر الحريق ويُجري اتصالاته مع الجهات المعنية بهدف تسريع وتكثيف عمليات الإطفاء

 

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

المطران أنطوان بو نجم
المطران بو نجم: نأمل تقريب وجهات النظر.. ولا خوف على لبنان
مخيم عين الحلوة
إشكال فرديّ في عين الحلوة.. وسقوط جريح
مدينة صيدا
شبانٌ يطعنون فتى قرب قلعة صيدا البحريّة

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام