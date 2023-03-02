فيديو مروع.. حريق ضخم يجتاح أحراج الضنية الخضراء

اجتاح حريق هائل وضخم منتصف ليل (الخميس 2-3-2023) المناطق الحرجية في خراج بلدة بطرماز – الضنية شمال لبنان.

وأظهرت مشاهد خاصة لصوت بيروت إنترناشونال، حجم الدمار الكبير الذي أصاب المنطقة، وأكد مراسل صوت بيروت أن سرعة تمدد الحريق كبيرة جداً بسبب الرياح القوية.

ويبدو من المشاهد من أن الحرائق قد خرجت بالفعل عن السيطرة، بينما يعمل عناصر الدفاع المدني من مراكز عدّة على مكافحة النيران بصعوبة كبيرة، بمساعدة عدد من الأهالي.

و أُفيد بأنّ النار قد وصلت إلى محيط المنازل. ويُتابع وزير البيئة ناصر ياسين تطوّر الحريق ويُجري اتصالاته مع الجهات المعنية بهدف تسريع وتكثيف عمليات الإطفاء