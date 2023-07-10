فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة في إحدى الحضانات، تُظهر تعرّض طفلة للضرب على يد إحدى العاملات في الحضانة.

وفي فيديو آخر، ظهرت أيضًا إحدى العاملات في الحضانة وهي تضرب طفلًا آخر على رأسه.

وتعليقًا على الفيديوهات المتداولة، أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع الملابسات مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت وزارة الصحة في بيان على أنها لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم.

بدورها، أعلنت المديرية العامة لقوى اللأمن الداخلي أن مفرزة الجديدة القضائية، بناءً لإشارة القضاء المختص، فتحت تحقيقًا في قضية الفيديو المتداول والذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة.