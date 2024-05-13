الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
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فيديو.. مسيرات حزب الله تستهدف منصة القبة الحديدية في قاعدة بيت هلِل

منذ 41 دقيقة
مسيرات حزب الله تستهدف منصة القبة الحديدية في قاعدة بيت هلِل

مسيرات حزب الله تستهدف منصة القبة الحديدية في قاعدة بيت هلِل

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أعلن حزب الله أنه شن صباح يوم الاثنين 13-5-2024 هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يوق العملية التي أوقعت وفق بيان الحزب “ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح”.‏

كما أعلن الحزب أيضاً انه “وبعد رصد دقيق ‏‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها الحزب عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه ‏‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها”.

إضافة إلى استهداف الحزب عند الساعة 12:00 ظهراً بقذائف المدفعية ‏لتحركات جنود جيش الاحتلال داخل موقع بركة ريشا.

في المقابل، شنت مسيرة غارة على بلدة شيحين اثناء تفقد بعض الاهالي منازلهم، والعمل على نقل بعض حاجاتهم، بعد التنسيق مع قوات” اليونيفيل “وبمؤازرة من دورية للجيش اللبناني .وافيد بان لا اصابات جراء الغارة.

ايضا، استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة ميس الجبل، كما عملت على تمشيط المنطقة بالاسلحة الرشاشة .

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