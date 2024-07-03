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فيديو.. مسيرة تغتال قيادياً كبيراً في حزب الله

منذ ساعة واحدة
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يوم جديد من التصعيد في جنوب لبنان، وفي آخر المستجدات تم استهداف قيادي كبير في حزب الله بغارة إسرائيلية ويدعى الحاج أبو نعمة وهو مسؤول وحدة عزيز، اليوم الأربعاء 3\7\2024، في منطقة الحوش جنوب لبنان.

 

هذا وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارة على يارون في قضاء بنت جبيل، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متقطع تعرضت له البلدة.

وألقى العدو اعتبارا من الثانية من بعد منتصف الليل، قنابل مضيئة في أجواء بلدة مارون الراس ويارون.

من جهة أخرى، تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية من رفع الركام عن طريق داخل بلدة طيرحرفا بعد أقفلت بفعل عدوان بصاروخ موجه استهدف ليلا منزلا يعود لآل عطايا، ودمره بالكامل.

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