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فيديو.. معلومات عن استشهاد عائلة كاملة في الغارة العنيفة على خربة سلم بجنوب لبنان!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - مارس - 2024 11:46 مساءً
غارة على خربة سلم جنوب لبنان

غارة على خربة سلم جنوب لبنان

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

وفي معلومات، ان المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع جو- ارض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع اكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف عرف منهم: نور ماجد ، ملاك ماجد ، محمد صالح ، آلاء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر ، مروة سامر سعد ، سعد سامر سعد ، وزينب سامر سعد ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي أيضا.

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