فيديو.. مناطق لبنانية تتزين بـ"الأبيض" في شهر نيسان!

يتأثر لبنان بمنخفض جوي، حيث بدأت الأمطار تتساقط بغزارة مساء الأربعاء، مترافقة بحبات البرد التي غطت الشوارع في العديد من المناطق الساحليّة، وفي قضاء بعبدا وصولا إلى الشياح وبيروت، فتزيّنت الطرقات والمنازل “بالأبيض” في شهر نيسان، بعدما لامست الحرارة قبل أيّام قليلة الـ25 درجة.

إلى ذلك، تساقطت الثلوج على الجبال والمرتفعات، إبتداءً من 1500 متر، حيث نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية مقطع فيدو يوثق هطول الثلوج في منطقة بزعون في قضاء بشري.

وأشار الأب خنيصر إلى اشتداد في الصواعق والأمطار الطوفانية والبرَد على طول الخط الساحلي من طرابلس إلى صور هذه الليلة، والجبال الغربية، مشيرًا إلى تساقط الثلوج فوق ١٤٠٠ متر بغزارة.

وأضاف: “تستمر الأمطار الطوفانية مع العواصف الرعدية وحبات البرد حتى ظهر الخميس، وسوف تصل نسبة الهطولات ساحلًا من الإثنين حتى الخميس إلى ما يقارب 110 مم وجبلاً حوالي 75 مم وبقاعًا وبين 40 و60 مم”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل تساقط الأمطار وحبات البرد بغزارة، حيث غرقت شوارع كفرشيما بالسيول، وتحوّلت الطرقات إلى ما يُشبه المستنقعات.