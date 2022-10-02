الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو منتشر لعملية خطف في تعلبايا.. وقوى الأمن توضح

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2022 7:39 مساءً
صورة من مقطع الفيديو المنتشر

صورة من مقطع الفيديو المنتشر

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية خطف لولد عن الطريق العام بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ في منطقة تعلبايا البقاعية.

بعد المتابعة تبين أن الحادثة ليست أمنية بل لها خلفيات عائلية وان والد الفتى الذي يبلغ من العمر 12 سنة هو الذي اخذه من طليقته. التحقيق جار بإشراف القضاء.

لذلك نرجو عدم نشر هكذا أخبار التي تثير القلق في صفوف المواطنين قبل التأكد من صحتها، كما يرجى ممن وصله هذا الخبر اعادة ارسال التوضيح الى مصدره توخياً للحقيقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس بلدية جونيه جوان حبيش
    هجوم حادّ من رئيس بلدية على فصيلة درك جونية!
    بيني غانتس
    وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق الترسيم لا يضمن منع الاحتكاك مع لبنان
    الوزير علي حمية
    الوزير حمية يكشف عن عدد إنتهاكات العدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    الثقب أغلى غطاء القلم لتأمين تدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما
    بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!
    الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏
    مقترح هوكشتاين من 10 صفحات... وهذه تفاصيله