فيديو.. موجة غارات عنيفة تستهدف الجنوب!

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء موجة من الهجمات ضد أهداف لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل. وتوجهت سيارات الإسعاف إلى الأماكن المستهدفة ومعلومات أولية عن إصابة شخص في الغارات على بلدة ميس الجبل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا، بسلسلة غارات متتالية بلدتي دبين وكفر تبنيت.

وشهدت طريق كفرتبنيت – النبطية الفوقا زحمة سير باتجاه مدينة النبطية والبلدات المجاورة، بسبب نزوح سكان الحي المهدد في كفرتبنيت بالغارات الاسرائيلية اضافة الى نسبة من بقية الاحياء في البلدة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف “اعتداءاتها” على لبنان، بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرات بقصف مبانٍ في قرى بجنوب البلاد.

وقال سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء تعليقا على التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة “يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا”، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة في لبنان تقول إنها تستهدف عناصر وبنى تحتية لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات التي تخلّلتها حرب مفتوحة استمرت شهرين بين إسرائيل وحزب الله.