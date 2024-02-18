فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"

أعلن حزب الله، خلال الأيام الماضية، استخدام صاروخ “ألماس” المطابق لصاروخ “سبايك” الإسرائيلي، إلى جانب صواريخ أخرى مثل “بركان” و”طوفان” و”منظومة ثأر الله” التي تحمل صاروخين من نوع “كورنيت”.

موقع ألما الإسرائيلي نشر مقطع فيديو يتحدث عن صواريخ ألماس، التي بفضل التوجيه البصري الذكي، قادرة على ضرب بدقة حتى من دون رؤيته.

كما كشف موقع “سكاي نيوز عربية”، في تقرير مفصل عن قدرات صاروخ “ألماس” الذي حظي اهتمام إسرائيلي بعد تدميره دبابة “ميركافا 4” ومن أبرز قدراته:

• جيل جديد من صواريخ الكورنيت المضادة للدروع، ويستهدف التحصينات الخفيفة وأبراج المراقبة والنقاط العسكرية.

• طورته إيران من منظومة “سبايك” الإسرائيلية.

• يعمل بالتوجيه عبر الأشعة تحت الحمراء وبه كاميرا تنقل صورة عالية الدقة للهدف طيلة تحليقه حتى لحظة إصابته.

• له رأس حربي للاختراق في الأمام، ويتموضع الرأس المتفجر بمؤخرة الصاروخ لإحداث التدمير المطلوب.

• يصيب هدفه على بعد 8 كيلومترات.

• هناك 3 طرازات هي “ألماس 1″ بمدى 8 كيلومترات، و”ألماس 2″ بمدى 7 كيلومترات، و”ألماس 3” بمدى 10 كيلومترات.

• وزن الرأس الحربي 6.8 كيلوغرام.

• سرعته 250 مترا في الثانية ويخترق الدروع بسمك 1000 إلى 1200 ميليمتر.

وأوضح تقرير موقع ألما الإسرائيلي أن حزب الله يتقدم إلى عالم الدقة كنوع من بديل القوة الجوية، وقد أصبح هناك عدد متزايد من صواريخ غراد التابعة لحزب الله وغيرها من الصواريخ قصيرة المدى أسلحة موجهة بدقة.

ووفقاً لتقرير ألما فإن حزب الله لديه العشرات من صواريخ “فاتح 110” الدقيقة وعدة مئات من الأسلحة الدقيقة بما في ذلك الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ بحرية وصواريخ أرض جو وما شابه.