فيديو.. هتافات "أبو بهاء" تعلو في بيت الوسط

علت صيحات المحتشدين في بيت الوسط بعبارة “أبو بهاء.. أبو بهاء” خلال حضورهم كلمة للرئيس سعد الحريري بمناسبة الذكرى الـ 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فيما اعتبره البعض إشارة واضحة الى بهاء الحريري النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري و الذي لم يتخلى عن القيام بواجباته تجاه اللبنانيين بعد مغادرة سعد الحريري الى الامارات واستمر بتقديم الخدمات للمؤسسات والشعب اللبناني لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها، وفقاً لما نقله موقع “VDL”.

وكان الشيخ بهاء الحريري قد أصدر بيانًا في الذكرى الـ 19 لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري قال فيه: “إنّ الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي تلبيةً لحاجات الشعب اللبناني”.

واعتبر الشيخ بهاء في بيانه أن مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يمت باستشهاده بدءاً بالإجماع الوطني على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بجميع مندرجاته ووصولاً إلى استكمال حلمه برؤية وطن متطور ومزدهر ومكتفٍ اقتصادياً ومالياً يحتضن جميع أبنائه متمسكاً بدولة المؤسسات العادلة والمتفوقة بتفوق أبنائها.

كما دعا الجميع للترفع عن الأنانية وإبعاد المصالح الشخصية لنعود أمةً واحدة همها الوحيد الوطن ومصالحه وتقدمه وازدهاره.

وختم البيان قائلاً:

“أما أنت يا أبا بهاء، فإنني أعاهدك بأن أبقى على المسار الذي رسمته لي حياً، وشهيداً مضحياً بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الحقِ في وطنٍ مازال ينزفُ منذ استشهادك، راجياً الله عز وجل أن يسكنكَ الفردوس الأعلى من الجنة”.