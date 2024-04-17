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فيديو.. هجوم مركب لحزب الله ووسائل إعلام إسرائيلية تصفه "بالحدث الأخطر"!

منذ ساعة واحدة
صاروخ يصيب مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي

صاروخ يصيب مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي

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أعلن حزب الله (الأربعاء 17-10-2024) عن تنفيذ هجوم مركب بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري” وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

وأوضح الحزب أن الهجوم يأتي رداً على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 4 صواريخ على الأقل على منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي أصاب أحدها مبنى، نتج عنه إصابة 7 جنود إسرائيليين اثنان منهم بحالة خطيرة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا الهجوم هو من أخطر الحوادث منذ بدء الحرب.

فيمنا أشارت وسائل إعلامية أخرى إلى “أضرار لحقت بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بإنقاذ الجرحى من موقع الحادثة”.

 

 

 

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