فيديو.. هكذا أشعل حزب الله شمال اسرائيل بصواريخه رداً على اغتيال "أبو طالب"

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إخلاء منازل وتضرر مناطق من جراء اندلاع حرائق في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، بسبب صواريخ أطلقها “حزب الله”، وذلك غداة اغتيال القيادي في الحزب طالب عبدالله، يوم أمس الثلاثاء بغارة على جويّا.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” إن عمليات الإطلاق التي نفذها “حزب الله” اليوم تسبّبت باندلاع حرائق في مواقع عدّة شمالي البلاد، ولفتت إلى أن 25 فرقة إطفاء إلى جانب المزيد من التعزيزات تعمل بهدف منع انتشار الحرائق.

من جهته، قال حزب الله إنه “نفّذ 17 عملية على الأقل ضد إسرائيل اليوم الأربعاء، بينها ثماني عمليات رداً على عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في جويا”.

وأطلق مقاتلو حزب الله في إحدى العمليات صواريخ موجهة على مصنع إسرائيلي للصناعات العسكرية.

وفي عملية أخرى، قال حزب الله أيضا إنه هاجم مقرات عسكرية إسرائيلية في عين زيتيم وعميعاد، ووحدة مراقبة جوية عسكرية إسرائيلية في قاعدة ميرون.

وقال مصدر أمني في لبنان: “إن حزب الله أطلق نحو 250 صاروخا على إسرائيل خلال اليوم الأربعاء”، واصفا ذلك بأنه “أكبر الهجمات الصاروخية التي نفذها الحزب في يوم واحد منذ بدأت الاشتباكات في أكتوبر/ تشرين الأول”.