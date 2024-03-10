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فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مارس - 2024 8:53 مساءً

الجماعة الاسلامية في لبنان

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لا يزال التوتر مستمراً في جنوب لبنان، حيث نفّذ العدو الإسرائيلي عدّة غارات على عدد من البلدات الحدودية، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء من قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، في منطقة الهبارية بجنوب لبنان.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد قامت مجموعة تابعة للجماعة الإسلامية بتنفيذ عملية قصف بواسطة صواريخ كورنيت استهدفت أهدافاً نوعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

فقامت مسيرة إسرائيلية بتعقبهم وقصفت السيارة التي كانوا يستقلونها، وعرف من الشهداء “الطبيب حسين هلال درويش”، ومحمد جمال إبراهيم، وقائد المجموعة محمد محيي الدين الملقّب بـ”ابو حمزة” وهو أب لطفلين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات مساء اليوم الأحد على محيط بلدة كونين، كما نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على خراج راشيا الفخار.

وعصر اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مزارع شبعا.

وتزامن ذلك مع دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة في شمال فلسطين المحتلة.

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