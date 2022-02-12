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فيديو وصور.. فوج حرس بيروت ينجح في قمع وطرد نباشّي النفايات من مطمر "الجديدة"

12 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 7:54 مساءً
فوج حرس بيروت

فوج حرس بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بضرورة حماية مطمر الجديدة من نباشّي النفايات الذين يعبثون بمحتوياته ويتهجمون على العمال حتى وصل بهم الأمر الى السيطرة على بعض الآليات وتفريغ حمولتها .

وعليه، قامت قوة من فوج حرس مدينة بيروت بالتوجه الى مطمر الجديدة الواقع خارج نطاق مدينة بيروت لطرد نباشّي النفايات ، وقد نجحت القوة في قمعهم وطردهم الى خارج المطمر .

على أن يقوم رجال فوج حرس بيروت بتأمين المطمر لمنع نباشّي النفايات من الدخول اليه مجدداً .

الأمر الذي سيسهل الشركة المشغلة معالجة مشكلة تكدس النفايات وتسهيل عودة العمال للقيام برفع النفايات من الشوارع وتحديداً مدينة بيروت .
ازاء ذلك، سيقوم فوج الحرس بتوقيف أي شخص يشتبه به داخل المطمر او يحاول الدخول الى تلك الاملاك العامة والعبث بمحتواها وتسليمه الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني

 

فوج بيروت

فوج بيروت

فوج بيروت

فوج بيروت

 

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