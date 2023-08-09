فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!

أفادت غرفة التحكم المروري بعد ظهر (الأربعاء 9-8-2023) عن انقلاب شاحنة عند منعطفات الكحالة في منطقة عاليه، إلا أن الأمر لم مجرد حادث مروري عادي، بل بدا من خلال انتشار مسلحين تابعين لحزب الله، وجود أمر مريب في حمولة الشاحنة.

وعلى الفور تطورت الأحداث، حيث عمد أهالي المنطقة لمنع رفع الشاحنة قبل حضور الأجهزة الأمنية والكشف عن الحمولة المريبة، حيث أشارت معلومات إلى أنها تحمل أسلحة لـ”حزب الله”، فما كان من المسلحين إلا أن طلقوا النار باتجاه المواطنين، ما أدى لمقتل شاب من أهالي الكحالة.

على الإثر، قُرعت أجراس الكحالة ومنع الأهالي رفع الشاحنة.

من جهته صرح مفوض الشرطة في بلدية الكحالة لـ mtv : “لن نسمح برفع الشاحنة وقد خسرنا شهيداً سقط على درج الكنيسة بعد أن أطلقوا النار علينا”.

فيما نقلت الـmtv عن مسؤولين أمنيّين رسميّين قولهم بانهم تلقّوا اتصالات من مسؤولين في حزب الله يطلبون منهم عدم التدخل في ما يحصل في الكحالة.