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فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك

منذ ساعة واحدة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك

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نفذ طيران الحربي لجيش الاحتلال الاسرائيلي منتصف ليل (الأربعاء – الخميس) عدواناً جوياً واسعاً مستهدفاً عدداً من أطراف بلدات البقاع الشرقي لاسيما النبي شيت والطيبة والخريبة وبريتال بغارات عنيفة سمع دويها في أرجاء محافظتي بعلبك الهرمل.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله مساء الأربعاء استهدافه 3 قواعد عسكرية إسرائيلية إحداها قرب طبريا، ردا على اغتيالات قامت بها إسرائيل، كما قصفت كتائب القسام من جنوب لبنان ثكنة إسرائيلية في الجليل الغربي برشقة صاروخية.

وقال حزب الله إنه شن هجوما بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مدينة طبريا، البعيدة عن الحدود مع لبنان.

وأوضح الحزب، في بيان، أنه “ردا على الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل، شن مقاتلوه هجوما جويا بعدد من الطائرات المسيرة الانقضاضية على قاعدة إيلانيا غرب مدينة طبريا”، مضيفا أن الهجوم استهدف جزءا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصاب الأهداف المحددة بدقة.

وفي بيانين منفصلين آخرين، قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت بصواريخ “بركان” الثقيلة، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، وذلك في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في جنوب لبنان

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