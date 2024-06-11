فيصل الصايغ: نحن محكومون بالتسوية والإتفاق على رئيس يوّحد اللبنانيين

أعلنت كتلة “تحالف التغيير” التي تضم النواب: وضاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت وفداً من كتلة “اللقاء الديمقراطي”، الذي ضم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط، والنواب: بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وذلك في مسعى لـ”خلق مساحة مشتركة تشكّل أرضية تسمح بالخروج من مستنقع الشغور الرئاسي، وحرصاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة، تحرك الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” لمحاولة كسر الجمود والتوصّل إلى صيغة مقبولة من الجميع وتقريب وجهات النظر للاتفاق على شكل مقبول من الحوار أو التشاور وإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وكانت كلمة بالمناسبة للنائب فيصل الصايغ قال فيها: “كل ما يجري من حراك ومبادرات يقرب من وجهات النظر، نحن محكومون بالتسوية وبالتفاهم والاتفاق على رئيس جامع يستطيع أن يوّحد اللبنانيين، ولن نصل إلى ذلك إلا بالحوار. ما يحصل هو كيفية إخراج هذا الحوار بطريقة ترضي أكبر عدد ممكن، ويكون حوله إجماع لكي ننتخب رئيسا في اسرع وقت ممكن وهذه أولوية بالنسبة الينا”.

بدوره، أشار ضو إلى “تحضير إجتماع آخر مع “اللقاء الديمقراطي”، لافتاً إلى أن “هناك شبه توافق على تقييم الوضع إن كان من الناحية الاشتراعية أو الدستورية، وأيضاً مع التوافق التام حول الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية للخروج من المأزق المأزوم الذي وصلنا إليه في لبنان”.