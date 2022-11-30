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فيصل كرامي : "سليمان بك" أخي وتربطني به علاقة مميزة.. ولكن!

منذ 10 دقائق
فيصل كرامي

فيصل كرامي

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أكد النائب فيصل كرامي انّه ليس وسطياً ولا رمادياً، قائلًا “خياراتي الاستراتيجية معروفة ومحسومة، لكنني في الوقت نفسه لا أحبذ ان أكون جزءاً من الاصطفافات الحادة التي لا توصل إلى أي مكان”.

واضاف في حديث لصحيفة “الجمهورية” “لديّ القدرة على التحرك في اتجاهات مختلفة، وعلاقاتي جيدة مع جميع الأطراف باستثناء القوات اللبنانية ولعلي استطيع انطلاقاً من هذا الموقع ان اساهم في البحث عن قواسم مشتركة”.

وشدّد كرامي على أنّ “لا خيار أمامنا عاجلاً ام آجلاً سوى الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، خصوصاً انّ أي طرف لا يستطيع أن يأتي لوحده بالرئيس المقبل، وبالتالي فإنّ التوافق هو ممر إلزامي لملء الشغور في قصر بعبدا”.

وعن سليمان فرنجية، قال كرامي “سليمان بك هو اخي وتربطني به علاقة مميزة تستند إلى الود والاحترام. ولكن المسألة ليست مسألة عواطف شخصية بل حسابات دقيقة، وانا أرفض ان أزجّ باسمه في معمعة الاستهلاك والتجارب العبثية، انطلاقاً من الحرص عليه والتقدير لشخصه، ولذلك إذا لم يكن انتخابه مضموناً فلا مصلحة في أن اسمّيه لتسجيل موقف فقط في صندوق الاقتراع، بينما ما يهمّنا هو ان نستطيع إيصال من نرشحه إلى قصر بعبدا”.

واكد انّه غير متحمس لاستخدام الورقة البيضاء في جلسة الخميس.

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