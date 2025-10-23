فيصل كرامي: لبنان تحت الاحتلال والمماطلة تهدد مستقبله.. وحقوق طرابلس خط أحمر

شدّد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي خلال عشاء تكريمي في طرابلس على أنّ لبنان يمر بمرحلة سياسية وأمنية دقيقة، معتبراً أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والاغتيالات جزء من واقع الاحتلال والاستباحة الجوية والبرية. وحذّر من محاولات جرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً رفضه التنازل عن الأرض.

وفي الشق الاقتصادي، انتقد كرامي الربط بين المساعدات الدولية والسلاح، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الموعودة للحفاظ على مصداقية لبنان دولياً، محذراً من تراجع الاهتمام الدولي بالبلاد في حال استمرار المماطلة.

وركّز كرامي على أهمية حماية حقوق طرابلس والمودعين، مؤكدًا أنه لن يصوّت على أي موازنة لا تتضمن إعادة إعمار الشمال وتحفظ حقوق المواطنين، وانتقد الدولة لإجرائها الانتخابات البلدية من دون تأمين الموارد المالية.

وختم كرامي حديثه بالتأكيد على التفاؤل بمستقبل طرابلس، مشيداً بتراثها وصناعاتها المحلية، داعياً إلى التعاون والتكامل لتحقيق مصلحة المدينة والوطن.