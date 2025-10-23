الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيصل كرامي: لبنان تحت الاحتلال والمماطلة تهدد مستقبله.. وحقوق طرابلس خط أحمر

منذ 33 دقيقة
النائب فيصل كرامي

النائب فيصل كرامي

A A A
طباعة المقال

شدّد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي خلال عشاء تكريمي في طرابلس على أنّ لبنان يمر بمرحلة سياسية وأمنية دقيقة، معتبراً أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والاغتيالات جزء من واقع الاحتلال والاستباحة الجوية والبرية. وحذّر من محاولات جرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً رفضه التنازل عن الأرض.

وفي الشق الاقتصادي، انتقد كرامي الربط بين المساعدات الدولية والسلاح، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الموعودة للحفاظ على مصداقية لبنان دولياً، محذراً من تراجع الاهتمام الدولي بالبلاد في حال استمرار المماطلة.

وركّز كرامي على أهمية حماية حقوق طرابلس والمودعين، مؤكدًا أنه لن يصوّت على أي موازنة لا تتضمن إعادة إعمار الشمال وتحفظ حقوق المواطنين، وانتقد الدولة لإجرائها الانتخابات البلدية من دون تأمين الموارد المالية.

وختم كرامي حديثه بالتأكيد على التفاؤل بمستقبل طرابلس، مشيداً بتراثها وصناعاتها المحلية، داعياً إلى التعاون والتكامل لتحقيق مصلحة المدينة والوطن.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الاعلام بول مرقص
الوزير مرقص: لبنان يرسّخ التزاماته الدولية ويطالب بوقف الأعمال العدائية
الريجي
سقلاوي: "الريجي" نموذج لمؤسسة ناجحة.. وعائداتنا ستلامس 500 مليون دولار عام 2025!
النائب جورج عقيص
جورج عقيص يكشف عن انتهاك خطير بحق مواطن لبناني أسترالي!

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
مبنى وزارة العدل في لبنان
فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك