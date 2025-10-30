فيصل كرامي: نثمّن موقف الرئيس عون بتوجيه الجيش للتصدي لأي توغّل

كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة “أكس”: “نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، وآخرها الجريمة في بلدة بليدا الجنوبية التي أدت إلى استشهاد الموظف البلدي ابراهيم سلامة. إن استهداف المدنيين جريمة موصوفة تكشف حقيقة هذا العدو وعدوانيته المستمرة. ونثمّن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقراره الواضح بتوجيه الجيش للتصدي لأي توغّل إسرائيلي في أراضينا الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة وحمايةً للمواطنين”.

وأضاف: “إن الجنوب كان وسيبقى درع الوطن كله، وواجبنا اليوم أن نوحّد الموقف الوطني في مواجهة العدوان، وأن نلتفّ حول مؤسسات الدولة، جيشا ومؤسسات، دفاعًا عن سيادتنا وحقنا المشروع في الحياة بكرامة وأمان”.

