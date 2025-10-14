الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
فيصل كرامي يستقبل السفير الأسترالي: لتوطيد العلاقات الثنائية وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري

منذ ساعة واحدة
النائب فيصل كرامي

استقبل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت سفير اوستراليا لدى لبنان اندرو بارنز، ترافقه نائبة السفير اليس كالسال وسكرتير الشؤون السياسية في السفارة بان كريغ بحضور نائب رئيس التيار عثمان مجذوب ومستشار كرامي للشؤون السياسية علاء جليلاتي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتمّ التطرّق خلال اللقاء الى اخر المستجدات السياسية والاقتصادية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على اهمية العلاقات الثنائية بين لبنان واوستراليا وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة لابناء الجالية اللبنانية الكبيرة وخصوصا الشمالية المتواجدة في استراليا.

وشدّد كرامي على “أهمية اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية لافراز مجلس نيابي جديد يواكب العهد الجديد ويكمل اجراء الاصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة محلياً ودولياً”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

