فيضانات في تركيا واليونان وبلغاريا.. هل سيتأثّر لبنان؟

فيما يُشكّل التغير المناخي والاحتباس الحراري الشغل الشاغل حول العالم، وعلى وقع الفيضانات التي تشهدها الدول المحيطة، لا سيما في تركيا واليونان وغيرها، تتزايد التساؤلات والمخاوف حول إمكانيّة أن يتأثر لبنان بهذه الموجة.

في هذا الإطار، أوضح رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي محمد كنج، في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، أنّ لبنان لا يزال بمنأى حتى الآن من العواصف العنيفة التي تضرب دولًا عدّة، لافتًا إلى أنّنا تحت تأثير كتل حارة حاليًا.

كنج شدد على أنّ التوقعات تشير إلى أنّ الخريف سيكون دافئًا، والأمطار ستأتي في فترات قصيرة ولكن قد تكون عنيفة، كاشفًا أنّها السنة الأولى التي تصل فيها كمية الأمطار في بيروت في شهر آب إلى 8 ملم منذ 75 عامًا.

للمزيد من توقّعات طقس لبنان وتأثره بالتغيّر المناخي العالميّ، إليكم المقابلة كاملة التي أجرتها مراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” مع رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي محمد كنج، في الفيديو المرفق.