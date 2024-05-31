فيّاض: ماضون في هذه المعركة حتى النهاية

شيّع “حزب الله” وبلدة حولا الجنوبية، شهيدَيهما حسين محمد عطوي (علاء) وسامر كامل ياسين (فداء)، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام ساحة البلدة، شارك فيها عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان علي فياض وحسين جشي، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في “حزب الله” عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وعوائل شهداء.

وقال فياض خلال المراسم: “إننا ماضون في هذه المعركة حتى النهاية، وماضون في مواجهة العدو الذي أخفق في كل شيء، ولكننا نُقر له في نجاحه بنقطة واحدة، وهي إدارة التوحش”.

وأضاف: “العدو ارتكب خلال هذا الأسبوع المجازر في غزة في المناطق التي أجبر المدنيين على النزوح إليها تحت عنوان أنها مناطق آمنة، فإذا بهم يُلاحقون إلى ذلك المكان لترتكب بحقهم المجازر اليومية، وقبل أيام، ارتكب هذا العدو مجزرة متقصّدة عندما استهدف مدخل مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، فسقط شهداء وجرحى”.

وتابع: “هذا العدو يتخبط على غير هدى، فهو يندفع ويهرب إلى الأمام بحثا عن مخرج، ولكن المقاومة لن تعطيه هذا المخرج”.

وختم: “ثمة مسار واحد هو مسار تخبط هذا العدو وعجزه، وثمّة أفق واحد لهذه المواجهة، هو أفق هزيمة هذا العدو”.